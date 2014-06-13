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“الشيعية” بالعراق تدعو إلى حمل السلاح لمساعدة الحكومة فى محاربة “داعش”

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“الشيعية” بالعراق تدعو إلى حمل السلاح لمساعدة الحكومة فى محاربة “داعش” “الشيعية” بالعراق تدعو إلى حمل السلاح لمساعدة الحكومة فى محاربة “داعش”

آية الله العظمى علي السيستاني

دعت أكبر مرجعية شيعية في العراق إلى حمل السلاح في ظل استيلاء مسلحين بقيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” على مزيد من المدن والمناطق شمالي العراق ومنها مدينة الموصل، وذلك حسبما نقلت “بى بى سى العربية”.

وجاءت الدعوة إلى حمل السلاح التي أعلنها آية الله العظمى علي السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله الخاص، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في ظل توسيع المسلحين قبضتهم على مناطق في الشمال والشرق، مهددين بالزحف جنوبا.

وأوضح الكربلائي قائلا “المواطنون القادرون على حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين وحماية البلد وشعبهم والأماكن المقدسة ينبغي أن يتطوعوا وينضموا إلى قوات الأمن لتحقيق هذا الهدف المقدس”.

وقالت قناة العراقية شبة الرسمية في خبر عاجل لها إن المرجعية الدينية العليا في إشارة إلى المرجعية الشيعية قد أعلنت “الجهاد الكفائي”.

كما أظهرت القناة عددا من رجال الدين السنة في مدينة البصرة جنوبي العراق في مؤتمر صحفي دعوا فيه إلى التطوع لمقاتلة المسلحين شمالي العراق.

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