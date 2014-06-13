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الداخلية :ضبط 65 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وبحوزتهم أسلحه نارية خلال تظاهرات اليوم

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الداخلية :ضبط 65 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وبحوزتهم أسلحه نارية خلال تظاهرات اليوم الداخلية :ضبط 65 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وبحوزتهم أسلحه نارية خلال تظاهرات اليوم

وزارة الداخلية

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، فى بيان لها، اليوم الجمعة،  إن المتابعات الأمنية رصدت تجمعات محدوده لبعض عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بعدد من المحافظات، حاولوا خلالها قطع الطرق والتعدى على المواطنين ورجال الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والشماريخ والألعاب النارية .

وتدخلت على الفور قوات الشرطة وتعاملت معها، وتمكنت من ضبط 65 وبحوزة بعضهم طبنجة حلوان وكميات من الشماريخ والألعاب النارية .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع ، وتكثف قوات الشرطة من تواجدها بالميادين والشوارع من خلال الأقوال والدوريات الأمنية لفرض الأمن والإستقرار ومواجهة أى تداعيات تمثل خروجاً عن القانون .

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