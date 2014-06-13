التشكيل - إيتو العجوز يقود الكاميرون.. وتشيتشاريتو خارج تشكيل المكسيك

يأمل صامويل إيتو في أن يحتفل مرة أخرى كأنه رجل عجوز، وذلك وهو يقود كتيبة منتخب بلاده الكاميرون في مواجهة المكسيك مساء اليوم الجمعة في الجولة الافتتاحية من كأس العالم 2014.

منتخب البرازيل استهل المونديال بإسقاط كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في فعاليات المجموعة الأولى من البطولة التي يستقبلها أبناء السامبا.

الآن بات مهما لمنتخبي الكاميرون والمكسيك أن ينتخبا فائزا في مواجهتهما مساء اليوم، حتى لا يمنحان كرواتيا فرصة التقاط الأنفاس.

ويقود إيتو منتخب الكاميرون مع موتينج وإيونج إينوه وبنيامين موكاندجو وستيفان مبيا وأوريلين تشيدجو وألكسندر سونج مع سيدريك ونيكولاس نكولو وإسو إيكوتو وتشارلز إيتاندجي.

في المقابل، قرر ميجيل إيريرا المدير الفني للمكسيك عدم الاعتماد على خافيير هرنانديز في التشكيل الأساسي.

رافايل ماركيز وجيوفاني دوس سانتوس وأندريس جواردادو يقودوا منتخب المكسيك.