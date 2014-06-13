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هدف مارسيلو العكسي.. الأول لأصحاب الأرض، والثاني في الافتتاح

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هدف مارسيلو العكسي.. الأول لأصحاب الأرض، والثاني في الافتتاح هدف مارسيلو العكسي.. الأول لأصحاب الأرض، والثاني في الافتتاح

دخل البرازيلي مارسيلو تاريخ كأس العالم حين أصبح ثاني لاعب يسجل هدفاً في مرماه في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم، إلا أن نجم ريال مدريد تميز بكونه أول من يحرز أول أهداف البطولة في مرمى فريقه.

ظهير ريال مدريد الأيسر سجل في مرماه من كرة إيفيكا أوليتش العرضية ليمنح كرواتيا التقدم في الدقيقة العاشرة من مباراة افتتاح مونديال 2014، المباراة التي انتهت بفوز البرازيل 3-1.

وهذه هي المرة الأولى عبر عشرين مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ انطلاقته عام 1930 التي يكون فيها أول أهداف البطولة هدفاً عكسياً.

كما انها المرة الأولى في تاريخ المونديال التي يسجل فيها لاعب من الدولة المضيفة هدفاً في مرمى فريقه.

لكن مباريات افتتاح المونديال شهدت هدفاً عكسياً وحيداً من قبل، جاء في افتتاح كأس العالم 1998 بفرنسا، لكن لصالح البرازيل هذه المرة.

وسجل الاسكتلندي توم بويد هدفاً في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 73 ليمنح البرازيل الفوز على اسكتلندا 2-1 في مباراة افتتاح المونديال على فرنسا في سان ديني.

وبعد 18 عاماً جاء مارسيلو ليسجل ثاني هدف عكسي في المباريات الإفتتاحية لكأس العالم. ويعد هدف مارسيلو هو الهدف العكسي رقم 37 في تاريخ كأس العالم.

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