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كاهيل يستعين بالبرازيليين في تشيلسي لمواجهة الرطوبة

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كاهيل يستعين بالبرازيليين في تشيلسي لمواجهة الرطوبة كاهيل يستعين بالبرازيليين في تشيلسي لمواجهة الرطوبة

استعان مدافع منتخب انجلترا جار كاهيل بزملائه في نادي تشيلسي أوسكار وويليان والمنتقل لباريس سان جيرمان ديفيد لويز لمعرفة كيفية التعامل مع الرطوبة العالية في البرازيل.

انجلترا تفتتح مبارياتها في المونديال مساء السبت أمام إيطاليا في ماناوس وسط مخاوف من ارتفاع الحرارة والرطوبة العالية.

وقام كاهيل بارتداء ملابس إضافية في تدريبات الانجليزي بالبرتغال ثم ميامي بالولايات المتحدة ليعتاد على ارتفاع درجة الحرارة، وقال: "أخبرني الثلاثي البرازيلي أن الرطوبة عالية جداً، لذا استعديت بهذه الطريقة".

مدافع تشيلسي اعتبر أن الحرارة تشعر لاعبي انجلترا بعدم الراحة وهذا ما سيصعب من مهمتهم، لكنه أضاف "بعدما تدربنا في ريو دي جانيرو كانت الأمور أفضل وبدأنا في الاعتياد على الأجواء".

كاهيل أشاد بمنافسه الإيطالي ماريو بالوتيللي الذي سبق أن واجهه حين كان يلعب لمانشستر سيتي، وقال "ماريو لاعب لا يمكنك توقع ما سيقوم به. علينا العمل بقوة لإيقاف خطورته".

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