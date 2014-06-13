اليوم السابع: السيسى يبدأ نظرية التغيير ويقود مصر فى ماراثون الرئيس

تحت عنوان "السيسى يبنى نظريته للتغيير على المفاجأة والإدهاش ويبدأ بنفسه.. مصر فى ماراثون الرئيس"، تكشف اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، كواليس قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مارثون الدراجات، الذى انطلق من أمام الكلية الحربية، بمشاركة إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وعدد من الرياضيين والفنانين، وتأكيد السيسى أن "مصر لن تبنى دون مشاركة أبنائها".

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عبد الفتاح السيسى، مارثون الدراجات، الكلية الحربية، كأس العالم، مونديال البرازيل