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اليوم السابع: السيسى يبدأ نظرية التغيير ويقود مصر فى ماراثون الرئيس

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تحت عنوان "السيسى يبنى نظريته للتغيير على المفاجأة والإدهاش ويبدأ بنفسه.. فى ماراثون الرئيس"، تكشف اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، كواليس قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مارثون الدراجات، الذى انطلق من أمام الكلية الحربية، بمشاركة إبراهيم محلب رئيس ، وعدد من الرياضيين والفنانين، وتأكيد السيسى أن "مصر لن تبنى دون مشاركة أبنائها".

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