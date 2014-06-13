الخارجية: مصر تحرص وتهتم بالحفاظ على الدولة العراقية ووحدة أراضيها

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطى، إن مصر تتابع بكثير من الاهتمام الأوضاع فى العراق على مدى الأيام الأخيرة.

وأكد بدر، فى بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، حرص مصر واهتمامها بالحفاظ على الدولة العراقية وسيادتها ووحدة أراضيها، وأن مصر تدعو كافة القوى السياسية والمجتمعية فى العراق لحل الخلافات فيما بينها لبناء دولة عراقية قوية جامعة لكل أبنائها لكى يتسنى لها مواجهة قوى التطرف وصيانة مفهوم الدولة القومية فى العراق ومنطقة المشرق العربى.

وأشار إلى أن السفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، اختتم زيارته للعراق أمس، والتى التقى خلالها المسئولين العراقيين وممثلى القوى السياسية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الساحة الإقليمية.

وسوف يرفع السفير ناصر كامل تقريرًا إلى وزير الخارجية نبيل فهمى، عن زيارته وتقييمه للأوضاع فى العراق من واقع اللقاءات التى أجراها هناك.