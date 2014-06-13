تعليقا على «ماراثون الرئيس» ..جميلة إسماعيل تدعو لتخفيض جمارك الدراجات

دعت الناشطة السياسية، جميلة إسماعيل، لتخفيض جمارك الدراجات،وتخصيص طرق لراكبيها.

وكتبت إسماعيل،عبر حسابها على “تويتر” : “نأمل ان يتحول مشهد الصباح من لقطة الرئيس علي دراجة الي اهتمام حقيقي بثقافة الدراجات/البخاريات بخفض جمارك استيرادهاوتخصيص خانات لراكبيها”.

يذكر أن الرئيس السيسى، قد قاد مسيرة بالدراجات صباح اليوم، فى يوم رياضى يتضمن ماراثون للدراجات، أقيم من الكلية الحربية وطريق الإسماعيلية، لمسافة 20 كيلو متراً، ومعه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق صبحى صدقى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.