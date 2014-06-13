ما سرّ العلاقة بين "الفوبيا" والإناث؟

تشير دراسة صادرة عن "المعهد الوطني للصحّة العقليّة" في الولايات المتحدة إلى أنّ أنواعاً خاصّةً من الخوف المرضي أو "الفوبيا"، كـ "فوبيا الطيران" أو "فوبيا الأماكن المرتفعة"، تُصيب الإناث أكثر من الذكور بنسبة تبلغ الضعف، وعادةً ما تظهر خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة.

"سيدتي نت" يطّلع من الاستشاري في الأمراض العصبية والنفسية الدكتور شريف الأسلمي عن أهمّ صور الخوف المرضي ومسبّباته وأفضل طرق علاجه.

الخوف شعور غريزي، ينتج من مواجهة مواقف معيّنة، كاقتراب خطر يعتقد المريض أنه قد يهدّده، تتبعه بعض السلوكيّات الحتميّة، كالهرب للحفاظ على الحياة أو الدفاع عن النفس أو الإصابة بحالة انفعاليّة كالبكاء أو الذعر. وإذ يبدو الخوف شعوراً منطقياً، عندما يصدر بسبب خطر حقيقي، يختلف الرهاب أو الخوف المرضي عنه لناحية شعور المصاب به، من جرّاء مؤثّر أو موقف لا يستدعيه؛ وذلك بشكل متكرّر وحادّ، علماً أنه يُدرك في أغلب الحالات أنّ خوفه مبالغ فيه!

ويمثّل الخوف المرضي حوالى 20% من مجموع مرضى الحالات العصابية، وتزداد نسبة حدوثه بين الأطفال والمراهقين، ويُعتبر أكثر شيوعاً بين الإناث، ويحمل صوراً عدّة، أبرزها:

• رهاب الأماكن المفتوحة: يتمثّل في إصابة المريض بحال من الذعر الحادّ، في أثناء تواجده فى بعض الأماكن العامّة. وتبيّن دراسة صادرة عن "المعهد الوطني للصحّة العقليّة" في الولايات المتحدة إصابة نحو 3.2 مليون أمريكي بالغ بـ "فوبيا الأماكن المفتوحة"، ممّن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و54 عاماً. وتسجّل بعض حالات الإصابة بالرهاب من مغادرة المنزل أو استخدام المواصلات العامة من دون صحبة الآخرين. ويُعزى السبب إلى خوف المصاب به من التواجد بمفرده وسط الناس، وليس خوفاً من الناس بذاتهم.

• الخوف الاجتماعي: يُعدّ من بين أكثر أنواع "الفوبيا" شيوعاً. ويقوم المصاب به بتجنّب المواقف التي تتطلّب الاختلاط بالناس، كتجنّب الحديث أمام مجموعة من الأشخاص الجدد، في أثناء تواجده معهم. ويعزو علماء النفس هذه الحال إلى اعتقاد المريض بأنّهم سيُلاحظون توتره وارتباكه، وقد يسخرون منه، ما يُشعره بالقلق، فيفضّل الانسحاب، خصوصاً إذا علم أنّ خوفه غير مبرّر! وتفيد إحصائية صادرة عن "المعهد الوطني للصحّة العقليّة" في الولايات المتحدة أنّ معدّل الإصابة بالرهاب الاجتماعي متساو بين الإناث والذكور، علماً أنّ العامل الوراثي يلعب دوراً في هذا المجال. ويؤكّد الباحثون أنّه أغلب الأحيان يُصاحب الرهاب الاجتماعي اضطراباتُ القلق الأخرى أو الاكتئاب.

* أشكال أخرى من الخوف المرضي، تشمل: رهاب الحيوانات ورهاب الأماكن المغلقة ورهاب الأماكن المرتفعة ورهاب الماء ورهاب الظلام، بالإضافة إلى الخوف المرضي من النار والرعد والدم والحشرات وركوب الطائرات...

ويترتّب على بعض حالات الرهاب إعاقة الفرد عن القيام بمهامه وأنشطته اليومية بطريقة طبيعية وسليمة، إذ يضطر في بعض الأحيان إلى البقاء حبيس منزله، فضلاً عن وقوعه تحت تأثير المهدئات للحدّ من شعور بالقلق.

أمّا الأعراض الجسمانية التي تُصيب مرضى الرهاب، فأبرزها: برودة الأطراف والتعرّق وسرعة خفقان القلب والإغماء.

نظريات حول أسباب الرهاب

ويعتقد الأطباء أنّ الرهاب ما هو إلا سلوك مكتسب أو ما يُعرف بـ "الخوف الشرطي"، وفقاً لاقتران المؤثّر بتجربة قاسية تعرّض لها المريض من قبلُ، وسبّبت له حالة من الفزع والذعر. لكنّه برغم نسيان التجربة ذاتها، إلا أنّ مشاعر الخوف تبقى مرتبطة بوجود المؤثّر، وتشتدّ في كلّ مرّة مع تكرار المؤثر، أي إنّ الرهاب ينشأ نتيجة تجربة صادمة أو خبرة مخيفة تعرّض لها المريض خلال مراحل الطفولة، في أغلب الأحيان، ما تسبّب له في الشعور حينها بالخوف الشديد.

ويحذّر علماء النفس من بعض العوامل التي تلجأ إليها الأمّهات وتسبّب إثارة الخوف في نفوس الأطفال، أبرزها:

1- الحكايات المخيفة.

2- التربية الخاطئة المتمثّلة في العنف وإرهاب الأطفال.

3- المبالغة في تحذير الأطفال من الاقتراب من أشياء أو أشخاص.

4- إصابة الكبار بالخوف المرضي وانتقاله إلى الأطفال المخالطين لهم.

أنواع العلاج

• العلاج النفسي: يشمل التحليل النفسي الكامل لمسبّبات الخوف، مع توضيح الرؤية للمريض وتقديم الشرح المبسّط له في ما يخصّ حالته، إلى جانب تعزيز ثقته بنفسه والنواحي الإيجابيّة في شخصيته، مع ترغيبه في العلاج.

• العلاج السلوكي: يرتكز على علاج المؤثّرات التي تصيب المريض بالذعر، ومساعدته بإقرانها بأمور سارة أو تشجيعية، بدلاً من ذكريات مؤلمة، ومناقشته بإيجابية لمنع استثارة خوفه. وقد تستخدم بعض العقاقير المهدئة لتقليل التوتر أثناء العلاج.

• العلاج الجماعي: يشمل جلسات تهدف إلى تشجيع المريض على الاختلاط مع الآخرين ومناقشة مخاوفه معهم.

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