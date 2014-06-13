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آشتون كاتشر وميلا كونيس يحدّدان موعد زفافهما

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الجمعة 13-06-2014 13:35

كشف الممثل العالمي Ashton Kutcher عن أنه سيتزوّج من خطيبته الممثلة Mila Kunis بعد ولادة طفلتهما الأولى.

وقال Kutcher البالغ من العمر 36 عاماً إنهما لن يتزوّجا قبل الولادة، لأنّ لديهما العديد من المسؤوليّات والأمور التي يجب التحضير لها في الوقت الحالي.

وأقد أعرب النجمان عن سعادتهما الكبيرة في انتظار طفلتهما الأولى، كما أنهما اشتريا منزلاً جديداً بـ 10 ملايين دولار في بيفرلي هيلز، تمهيداً لاستقبالها.

تجدر الإشارة إلى أنّ علاقة Ashton Kutcher و Mila Kunis بدأت في نيسان 2012، بالرغم من أنّهما ارتبطا بشكل رسميّ، وأعلنا الخطوبة منذ حوالى 3 أشهر.

 

 

 

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