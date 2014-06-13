كيلي رولاند حامل بطفلها الأول

زفّت الفنانة الأمريكية Kelly Rowland إلى جمهورها خبراً ساراً، وهو أنها حامل بطفلها الأوّل من زوجها ومدير أعمالها Tim Witherspoon.

وقد أعلنت Rowland هذا الخبر بطريقة غريبة ومعبّرة، حيث نشرت صورة حذاءين على موقع إنستغرام، الأول لرجل كبير، والآخر لطفل صغير.

تعيش Rowland قصّة حب مع Tim منذ عام 2011، لكنهما تزوّجا الشهر الماضي في حفل صغير وبسيط، حضره الأهل والأصدقاء المقربون في كوستاريكا.

من المؤكّد أنّ النجمة العالمية Beyonce، التي تربطها صداقة قويّة بـ Rowland، ستفرح بهذا الخبر، خصوصاً أنّ الطفل المنتظر سيكون صديق طفلتها Blue Ivy البالغة من العمر سنتين.

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