بالصّور: نسرين طافش تبدأ بمساعدة الأطفال السّوريّين من مشوّهي الحرب

بدأت الفنّانة السّوريّة نسرين طافش أولى نشاطاتها الفعليّة كسفيرة للإنسانيّة لصالح مؤسسة "بي سي آر إف" الدّوليّة لإغاثة أطفال فلسطين والشّرق الأوسط، حيث قامت مؤخّراً بزيارة أطفال سوريّين في لبنان تعرّضوا لتشوّهات جسديّة بسبب الحرب في سوريا.

وتستعد طافش خلال الفترة المقبلة أيضاً للمزيد من النّشاطات في المجال الإنساني من خلال عملها مع المنظّمة.

وكتبت نسرين عبر صفحتها الخاصّة على "فيسبوك"، "معنى العطاء الحقيقي يكمن في نظرتنا للآخرين على أننا سواسية ولدينا كل الحق أن نعيش بصحة وسلام وسعادة و تسامح، إسعاد الآخرين ومساعدتهم ليس واجباً فحسب بل مصدر سعادة لي".

‎ وعلمت "سيّدتي نت" من مصادر خاصّة، أنّ طافش ستكون الثلاثاء المقبل ضيفة الإعلامي مصطفى الآغا ببرنامج "أصداء العالم"، وستشجّع فريق الجزائر بمباراته التي ستكون بنفس اليوم الذي ستبث به حلقة نسرين.

من جهة أخرى، ستعرض يوم الجمعة المقبل الحلقة الأخيرة من الموسم الأوّل من مسلسل نسرين "تحالف الصّبار".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"