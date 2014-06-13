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ما هي المفاجأة التي سيعود بها النمس إلى "باب الحارة"؟

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ما هي المفاجأة التي سيعود بها النمس إلى "باب الحارة"؟ ما هي المفاجأة التي سيعود بها النمس إلى "باب الحارة"؟

الجمعة 13-06-2014 14:26

دأ العدّ العكسي لانطلاق المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" بجزئه السادس، على شاشتي ال"LBCI" وال"LDC" الفضائيّة، خلال شهر رمضان المبارك.
العمل المنتظر يحمل مفاجآت عديدة على صعيد الأحداث الدراميّة الشيّقة، وعلى صعيد شخصيّات المسلسل، منها أداء النجم السوري مصطفى الخاني شخصيّة جديدة، الى جانب شخصيّة "النمس" الشهيرة.
الخاني وعد الجمهور اللبناني والعربي بأنّ شخصيّة "الواوي" الجديدة، والتي سيؤدّيها في المسلسل، ستلاقي رواجاً كبيراً شبيهاً بشخصيّة "النمس".
وفي سؤال حول عبارة "الواوي" التي سيطلقها في العمل، بعد جملة "النمس" الشهيرة "هالرقبة سدّادة"، والتي تردّدت كثيراً على ألسنة الجمهور والمشاهدين، قال الخاني: "في أكثر من عبارة، أو ما يُعرف باللازمة الكلاميّة، سيُردّدها الواوي في المسلسل"، رافضاً الإفصاح عنها، ومضيفاً: "سيسمعها الجمهور بلسان الواوي طيلة الشهر الفضيل، وهي من مفاجآت العمل".

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