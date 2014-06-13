لوبيز تنتقم من حبيبها وتشعل افتتاحية كأس العالم

اشعلت النجمة Jennifer Lopez حفل انطلاق بطولة كأس العالم 2014 في نسختها رقم 20 والتي تقام في البرازيل.

وتألقت Jennifer ، التي سحرت العالم بأسره، بتصميم مثير باللون الأخضر من تصميم اللبناني شربل زوي.

وأدت النجمة الى جانب Pitbull والمغنية البرازيلية Claudia Leitte في استاد "كورينثيانز أرينا" أغنية " We Are One" خلال افتتاح المونديال الذي سبق لقاء البرازيل مع كرواتيا.

وفي سياق منفصل، كشف مصدر مقربّ من النجمة، أنها مستعدّة لمواعدة شخص آخر من دون تردّد بعد إنفصالها عن حبيبها الراقص Casper Smart الأسبوع الماضي.

وأكّد هذا المصدر أن Jennifer البالغة من العمر 44 عاماً تريد الإرتباط برجل أكبر منها سنّاً، أي أنها لن تعيش مجددّاً علاقة عاطفية مع شاب أصغر منها، كما فعلت سابقاً مع Smart البالغ من العمر 27 عاماً.

يذكر أن Lopez أعلنت نهار الجمعة الفائت إنفصالها عن Casper بسبب خيانته لها مع عارضة الأزياء Xristina Marie، ومن الواضح أن Jennifer التي تعتبر من أبرز النجمات اللواتي إرتبطن بأشخاص أصغر منهّن، لم تحبّذ هذه التجربة ولن تكررّها في المستقبل.