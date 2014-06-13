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بالفيديو: أقوى المشاهد تسجل نجاحات "موازين"

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بالفيديو: أقوى المشاهد تسجل نجاحات "موازين" بالفيديو: أقوى المشاهد تسجل نجاحات "موازين"

الجمعة 13-06-2014 14:52

شكّل مهرجان "موازين" 2014 حدثاً فنياً كبيراً، جمع أكثر من 1500 فنان من مختلف دول العالم، وأثبت بشكل فعلي ، أنه إيقاعات العالم، وخلال الدورة 13 التي انتهت السبت الماضي حطّم موازين رقماً قياسياً باستقطابه لـ 2.62 مليون متفرج في مختلف منصاته سواء الغربية، العربية أو المغربية.
وتعدّ أقوى لحظات المهرجان هو حفل الافتتاح لـ"جاستن تيمبرليك" و "جايزون ديرولو" في اليوم الثاني و كذلك مع رائد الراب "ني يو" و"أليشيا كيز"، و"ريكي مارتن"، والمغني البلجيكي "ستروماي".
كما عاشت الجماهير المغربية في المنصة الشرقية لحظات مع الفن الأصيل برفقة كبار الفنانين : وائل جسار، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر، وكارول سماحة، ونوال الكويتية، ومحمد عبده، إضافة إلى المواهب الشابة كمحمد عساف، ومراد البريقي، وناصيف زيتون، وسلمى رشيد.
أما المنصة المغربية بسلا فقد شهدت هذا العام هي أيضاً تحقيق رقم قياسي، من خلال الحضور اللافت للفنانة الأمازيغية تباعمرانت و مغني الراب مسلم و سعيد موسكير. كما تألقت المغربية لطيفة رأفت و مواطنتها سعيدة شرف بمنصة النهضة ، وسجلت الفنانة الشعبية زينة الداودية 230 ألف متفرج خلال حفل اختتام المهرجان وهو الرقم الذي لم يسبق لأي فنان أن سجله منذ انطلاق المهرجان من 13 سنة .

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