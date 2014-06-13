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نور تكذّب ادعاءات الصحافة التركية: لست حاملاً

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نور تكذّب ادعاءات الصحافة التركية: لست حاملاً نور تكذّب ادعاءات الصحافة التركية: لست حاملاً

الجمعة 13-06-2014 16:46

نشرت صحيفتا "ميلييت" و"فاتان" التركيتان خبر حمل الممثلة التركية سونجول أودين الشهيرة بنور، من حبيبها الممثل المسرحي كريم إليشيك المرتبطة معه بعلاقة عاطفية قوية منذ سنوات.
وجاء في الخبر أن نور حامل بأسبوعها العاشر، إذ أكد مصدر موثوق للإعلام بأنها أجرت فحوصات طبية سرية في مستشفى "جولباشي" في أنقرة، وسط تكتم شديد حيث لم يسمح لموظفي المستشفى بالحديث حول هذه طبيعة هذه الفحوصات.
أودين لم تتجاهل هذه الإدعاءات وقامت فور قراءتها الخبر بنشر نفي سريع لها عبر صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" قائلة "خبر حملي غير صحيح".
يذكر أنّ الممثلة سونجول أودين تحاول أخذ قسط من الراحة والإستجمام مع حبيبها كريم أليشيك في المدن التركية خاصةً مدينة بودروم، بعد إنهائها تصوير وعرض الموسم الثالث من مسلسلها "نساء حائرات"، وقبل بدئها بتصوير مسلسلها الجديد مع أركان بيتككايا مع شركة أنديمول الهولندية شريكة قنوات MBC العربية حيث سيبدأ تصويره في شهر سبتمبر المقبل لعرضه أسبوعياً على قناة ستار التركية.

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