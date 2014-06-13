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أمل علم الدين تسرق الأنظار من أنجلينا جولي

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تميّز اليوم الثالث للمؤتمر الذي يُعدّ الأول عالمياً حول سبل التصدي للعنف الجنسي أثناء الحروب والصراعات بحضور شخصيّات مهمّة وعزيزة على قلب صاحبة مبادرة المؤتمر Angelina Jolie.

فقد استطاعات خطيبة النجم George Clooney، المحامية اللبنانية أمل علم الدين أن تسرق الأضواء في اليوم الثالث من المؤتمر، من المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحاصلة على جائزة أوسكار عن أعمالها الإنسانية،  إلا أن ذلك بالتأكيد لم يزعج Angelina التي بدت سعيدة جداً بوجود خطيبها النجم العالمي Brad Pitt إلى جانبها لدعمها.

وكانت إطلالة أمل في المؤتمر، بصفتها محامية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، مميزة كعادتها، بفستان ناعم يعكس جمال شخصيّتها.

أمّا الثنائي Angelina و Brad فقد كان الأسود سيّد إطلالتهما المميّزة كالعادة.

يُذكر أنّ مؤتمر سبل التصدّي للعنف الجنسي أثناء الحروب والصراعات سيستمر حتى الـ13 من يونيو الجاري، وهو بمبادرة مشتركة بين Angelina Jolie ووزير الخارجية البريطاني William Hague.

 

من هم النجوم أصحاب الأيادي البيضاء؟

 

 

بين النجمتين، إطلالة مَن كانت الأكثر تجانساً لحضور مؤتمر رسمي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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