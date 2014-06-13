“الإجتماعي الحر” ينعى الكاتب الصحفى عبد الله كمال

ينعى الحزب الإجتماعى الحر برئاسة الدكتوره عصمت الميرغنى، الكاتب الصحفى الكبير عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف سابقًا، و رئيس تحرير دوت مصر إثر إصابته بأزمة قلب اليوم .

ويتقدم المكتب التنفيذى و أعضاء الهيئه العليا، خالص التعازى لأسرة الفقيد الراحل الذى تميز بالمهنية، وأنه كان دائما يتميز بأنه معلم و أستاذ للكثير من الأجيال الصحفيه ،و اختلف البعض أو اتفق معه على مواقفه السياسيه و شجاعته، و لكنه فى النهايه كان رجل له بصمه كبيره فى التاريخ الصحفى و السياسي.

و اختتمت الميرغنى، أن هذا الرجل له موقف رجولى خاص معنا لجمعية بنت مصر فى رد الحق و عودة العدل لاصحابه، وهذا الموقف أنادى كل رجال مصر و شباب مصر أن يقتضوا به، و أن يقفوا ضد الظلم.