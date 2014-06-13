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“الإجتماعي الحر” ينعى الكاتب الصحفى عبد الله كمال

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“الإجتماعي الحر” ينعى الكاتب الصحفى عبد الله كمال “الإجتماعي الحر” ينعى الكاتب الصحفى عبد الله كمال

عبدالله كمال

ينعى الحزب الإجتماعى الحر برئاسة الدكتوره عصمت الميرغنى، الكاتب الصحفى الكبير عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف سابقًا، و رئيس تحرير دوت إثر إصابته بأزمة قلب اليوم .

ويتقدم المكتب التنفيذى و أعضاء الهيئه العليا، خالص التعازى لأسرة الفقيد الراحل الذى تميز بالمهنية، وأنه كان دائما يتميز بأنه معلم و أستاذ للكثير من الأجيال الصحفيه ،و اختلف البعض أو اتفق معه على مواقفه السياسيه و شجاعته، و لكنه فى النهايه كان رجل له بصمه كبيره فى التاريخ الصحفى و السياسي.

و اختتمت الميرغنى، أن هذا الرجل له موقف رجولى خاص معنا لجمعية بنت مصر فى رد الحق و عودة العدل لاصحابه، وهذا الموقف أنادى كل رجال مصر و شباب مصر أن يقتضوا به، و أن يقفوا ضد الظلم.

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