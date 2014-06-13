العراق تحظُر مواقع التواصل الاجتماعى .. والحكومة: الحظر لمواجهة «الإرهاب»

حجبت وزارة الاتصالات العراقية، بناء على تعليمات الحكومة الاتحادية، عدد من المواقع الإلكترونية، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر، يوتيوب”، في عموم البلاد.

وقالت مصادر من داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن قرار الحظر جاء بسبب استخدام “الجماعات الإرهابية”، حسب وصفه لهذه المواقع، “لبث صور مفبركة بهدف إرباك الوضع الأمني وتأليب الشارع لأهداف طائفية”.

وأكد مصدر أن النية تتجه أيضا لحظر خدمة الإنترنت بشكل كامل عبر شريحة الهاتف النقال.

يذكر أن خدمات الإنترنت في العراق توقفت بشكل جزئي، قبل يومين، ثم عاودت، الخميس، ليستقبل بعدها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مفادها حجب هذه المواقع.