وزير الأوقاف: “داعش” جماعة إرهابية.. ونتيجة طبيعية لدعم قوى الشر والتطرف

أكد وزيرالأوقاف، الدكتورمحمد مختار جمعة، أن تنظيما كتنظيم داعش الارهابى لا يمكن أن يظهر هكذا فجأة في الهواء الطلق دون أن تكون هناك قوى دولية تدعمه وترعاه وتموله .

وانتقد وزير الأوقاف، فى بيان له اليوم بعض القوى التي لا تريد أمة عربية قوية موحدة متماسكة والتى تعمد إلى زعزعة استقرار أمن منطقتنا العربية لأجل تأمين مصالحها ، وتحاول أن تبني لها أزرعا وأن تنشئ لها مخالب وأنيابا ، مبينا أن تلك القوى أخطأت التقدير حين دعمت هذه الجماعات الإرهابية، وبخاصة تلك التي تتخذ من الدين غطاء وستارا ، متجاهلة تلك الأصوات العاقلة التي تؤكد دائمًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا خلق له ، وأنه يأكل من يدعمه .

وأشاد وزير الأوقاف، بالجيش المصري الباسل الذي وقف حائطا صلبا وسدا منيعا في وجه قوى الشر والإرهاب موجها له التقدير والتحية ومؤكدا انه كما تحطمت على حصونه وأسواره جيوش الغزاة والمستعمرين، ستتحطم على يديه بإذن الله قوى الشر والتطرف والإرهاب ، ومخططات الطامعين في خيرات أمتنا ومقدراتها الاقتصادية من خلال تمزيقها وتفتيتها ، وسيردّ الله ( عزّ وجلّ ) كيد الإرهابيين ومن يدعمونهم في نحورهم على يد جيشنا المصري الباسل وقيادتنا الحكيمة .