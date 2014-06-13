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أعضاء "تدريس" جامعة الإسكندرية يعترضون على قانون اختيار القيادات

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أعضاء "تدريس" جامعة الإسكندرية يعترضون على قانون اختيار القيادات أعضاء "تدريس" جامعة الإسكندرية يعترضون على قانون اختيار القيادات

أكد الدكتور عمر السباخى، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، اعتراضه على مقترح وزير التعليم العالى، الخاص باختيار القيادات الجامعية، لعدة أسباب، أهمها عدم وجود أسباب للاستعجال فى إصدار القانون، فى ظل حالة الارتباك السياسى الحالى، كما أن مسودة القانون لم تعرض على أصحاب الشأن وهم أساتذة الجامعات.

وأضاف السباخى، خلال مؤتمر حركة 9 مارس وعدد من الكيانات الجامعية، لمناقشة وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بخصوص مقترحات وزير التعليم العالى، بإلغاء انتخاب القيادات الجامعية، بدار الضيافة بجامعة عين شمس، أن الوزير يربط بشكل تعسفى بين بعض الظواهر المؤسفة التى شهدتها الجامعات، مثل المظاهرات، وبين انتخاب القيادات، وذلك لحشد الرأى العام وخداعه.

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