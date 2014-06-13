بالفيديو..عبد الله كمال تنبأ لـ2014 بالخير لكنه رحل قبل رؤية نهايته

توفى اليوم الكاتب الصحفى عبد الله كمال، عن عمر يناهز 49 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وولد عبد الله كمال فى القاهرة عام 1965، وتخرج فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1987، ورأس تحرير مجلة روز اليوسف وجريدة روز اليوسف، كما قام مؤخراً بإنشاء موقع "دوت مصر" الإخبارى، وشغل منصب رئيس تحريره، أما عن آخر ما تنبأ به عبد الله كمال لعام 2014 فقد كانت خيرا، حيث نصح المصريين بالعمل لاستكمال خارطة الطريق، لكنه لم يتوقع أبدا ألا يكمل 2014 ويرى ما تنبأ به.

ومن أهم تنبؤات عبد الله كمال فى الدقائق الأخيرة من 2013 فكان كالآتى:

الرئيس والبرلمان

مصير الإخوان

مفاجآت السلفيين

عمليات الإرهاب

أكل العيش