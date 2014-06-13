"قومى المرأة" يطلب تخصيص خطب بالجمعة عن نبذ التحرش

إدراكاً من المجلس القومى للمرأة للدور الفاعل الذى يقوم به المدخل الدينى فى التأثير على فكر واتجاهات وسلوك الرأى العام نحو القضايا المختلفة، وإيماناً بالدور المؤثر الذى تقوم به وزارة الأوقاف لنشر مبادئ الدين الإسلامى الوسطى، خاطبت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث قيام الوزارة بمساندة جهود المجلس للتصدى للتحرش بوصفه ظاهرة نكراء يعانى منها المجتمع المصرى حالياً.

وطلبت السفيرة من الوزير توجيه الأئمة والدعاة نحو تبنى حملة يتم من خلالها تخصيص خطب بالجمعة عن المكانة الرفيعة للمرأة فى الإسلام، ووجوب احترامها، وأن الإسلام يرفض كافة أشكال العنف ضد المرأة وينبذ التحرش .