محافظ القاهرة ووزير الآثار بشارع المعز لتدشين سيارات كهربائية جديدة

قام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة يرافقه د. محمد إبراهيم وزير الآثار بزيارة تفقدية لشارع المعز، اليوم الجمعة، احتفالاَ بتدشين أربع سيارات كهربائية جديدة تنضم لأسطول السيارات الـ(12 سيارة) المقام لخدمة زوار وقاطنى الشارع الأثرى العريق، مع تخصيص عدد منها لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين وكبار السن للحفاظ على رونق الشارع وقيمته التاريخية وتنفيذ التعليمات بقصر الحركة داخله على المشاة فقط.

وأكد محافظ القاهرة ـ وسط أجواء احتفالية شعبية ـ حرص أجهزة الدولة على الحفاظ بما تم من إنجاز فى شارع المعز لدين الله الفاطمى بالقاهرة التاريخية من إعادة تأهيل ورفع كفاءة الشارع، نظرًا لأهميته الأثرية والسياحية والتجارية والذى يمتد لقرابة 1300 متر، بما يزخر به من آثار إسلامية يبلغ عددها 33 أثراً ما بين مساجد ومدارس ترجع لحقبات مختلفة من التاريخ الإسلامى بتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه لتحويل الشارع إلى متحف مفتوح ومزار سياحى هام لزائريه من أجانب ورواد المنطقة، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الشعبية مع الجهات الحكومية المعنية للإبقاء والحافظ على رونق أقدم شارع تاريخى فى العالم كتحفة تاريخية تجسد عصر من أزهى العصور الإسلامية التى مرت على مصر.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بسرعة مستوى أداء الشركات المسئولة عن تركيب أعمدة وقناديل الإنارة (شركة الصوت والضوء) واستكمال وتشغيل الإضاءة الأرضية، وإنارة بوابة الفتوح، لتعمل منظومة الإضاءة بكامل طاقتها خلال شهر رمضان المعظم .