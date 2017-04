جينيفر لوبيز تفتتح كأس العالم على الموضة

افتتحت Jennifer Lopez ليلة أمس الحدث الرياضي الأكبر الذي انتظرناه منذ أربعة أعوام، كأس العالم لكرة القدم، وقد ارتدت لحفل الافتتاح فستان باللون الأخضر مشكوك بالخرز وبتصميم مميز من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشاب Charbel Zoe، لأداء أغنية الافتتاح "We are One" برفقة المغني Pitbull والمغنية Claudia Leitte وقد أشعلت المسرح بغنائها ورقصها المستوحى من السامبا البرازيلية غير آبهة بالحذاء ذو الكعب العالي الذي انتعلته من تصميم Christian Louboutin.

لقد بدت جميلة وكلها حيوية، وأنت هل أعجبتك اطلالتها؟