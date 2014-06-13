أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

جينيفر لوبيز تفتتح كأس العالم على الموضة

Google+ Print
جينيفر لوبيز تفتتح كأس العالم على الموضة جينيفر لوبيز تفتتح كأس العالم على الموضة

الجمعة 13-06-2014 14:59

افتتحت Jennifer Lopez ليلة أمس الحدث الرياضي الأكبر الذي انتظرناه منذ أربعة أعوام، كأس العالم لكرة القدم، وقد ارتدت لحفل الافتتاح فستان باللون الأخضر مشكوك بالخرز وبتصميم مميز من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشاب Charbel Zoe، لأداء أغنية الافتتاح "We are One" برفقة المغني Pitbull والمغنية Claudia Leitte وقد أشعلت المسرح بغنائها ورقصها المستوحى من السامبا البرازيلية غير آبهة بالحذاء ذو الكعب العالي الذي انتعلته من تصميم Christian Louboutin.
لقد بدت جميلة وكلها حيوية، وأنت هل أعجبتك اطلالتها؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي