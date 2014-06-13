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بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل يلتهم 4 منازل بأخميم‎ في سوهاج

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بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل يلتهم 4 منازل بأخميم‎ في سوهاج بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل يلتهم 4 منازل بأخميم‎ في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بمعاونة الأهالى من السيطرة حريق هائل نشب بـ4 منازل بمنطقة القبسارية بمدينة اخميم  .

وتم الاستعانة بسيارات المطافئ بمدينتى اخميم، واستخدام  المواد الرغوية والمبردة فى إطفاء الحريق الهائل بالإضافة إلى خراطيم المياة، بسبب ازدياد حدة النيران والاشتباه فى انفجار اسطوانات بوتاجاز.

ولم ينتج عن الحريق اية اصابات وانحصرت الخسائرفى احتراق الـ4منازل وأجهزة كهربائية ومنقولات وجارى حصر باقى التلافيات، فيما لم يعلل الأهالى سببًا للحريق، ونفوا الشبهة الجنائية.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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