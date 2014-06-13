ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة خلال حملة أمنية بسوهاج‎

شن مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن محافظة سوهاج، حملة أسفرت عن ضبط 3 بنادق وطبنجة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فرع بحث الشرق ووحدة مباحث مركز ساقلتة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بإشراف العميد رئيس قسم المباحث الجنائية استهدفت منزل المتحري عنه علي.م.ا سن 45 عامل وبرفقته آخرين داخل مسكنه وبحيازتهم أسلحة نارية وفور مشاهدتهم للقوات فر هارباً بالزراعات المجاورة لمسكنه.

وقامت القوات بضبط سلاح ناري عبارة عن بندقية آليةعيار 7.62 × 39 بها خزينة بداخلها 20 طلقة ولاذ بالفرار وتمكنت القوات من ضبط كلاً من محمد الضبع مرجان جوهر سن 54 عامل وبحيازته بندقية الـي عيار 303 و دياب فؤاد أحمد عبد الباسط سن 42 عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39، 115″ طلقة من ذات العيار وكذا طبنجه عيار 9 مم مجهولة الماركة – وجميعهم يقيمون بذات الناحية،

تـم التحفظ علـــــي المضبوطات، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3121 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.