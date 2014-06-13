أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة خلال حملة أمنية بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة خلال حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة خلال حملة أمنية بسوهاج‎

المتهمون

شن مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن محافظة سوهاج، حملة أسفرت عن ضبط 3 بنادق وطبنجة.

 

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فرع بحث الشرق ووحدة مباحث مركز ساقلتة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بإشراف العميد رئيس قسم المباحث الجنائية استهدفت منزل المتحري عنه علي.م.ا سن 45 عامل وبرفقته آخرين داخل مسكنه وبحيازتهم أسلحة نارية وفور مشاهدتهم للقوات فر هارباً بالزراعات المجاورة لمسكنه.

 

وقامت القوات بضبط سلاح ناري عبارة عن بندقية آليةعيار 7.62 × 39 بها خزينة بداخلها 20 طلقة ولاذ بالفرار وتمكنت القوات من ضبط كلاً من محمد الضبع مرجان جوهر سن 54 عامل وبحيازته بندقية الـي عيار 303 و دياب فؤاد أحمد عبد الباسط سن 42 عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39،  115″ طلقة من ذات العيار وكذا طبنجه عيار 9 مم مجهولة الماركة – وجميعهم يقيمون بذات الناحية،

 

تـم التحفظ علـــــي المضبوطات، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3121 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا