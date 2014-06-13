“النقابات المهنية” تبحث إمكانية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.. الأحد المقبل

يعقد اتحاد النقابات المهنية،اجتماعاً,الأحد القادم، بمقر اتحاد المهن الطبية،لبحث إمكانية المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وسوف تعقد النقابات مؤتمراً صحفياً في تمام الواحدة ظهراً،عقب انتهاء الاجتماع للإعلان عما توصل إليه من قرارات.

وذكر مصدر مطلع داخل اتحاد النقابات المهنية لـ«ona»،أن أسامة برهان،نقيب الاجتماعيين، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية،أجرى مشاورات مع القيادات النقابية وأبدت موافقتها على إنشاء التحالف.

بينما أبدت عدداً منها اعتراضه، وذلك لعدم الخوض فى العمل السياسى,و لكن لم تعلن رفضها المشاركة رسمياً.