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مسؤول أممي يزور السودان لمتابعة تنفيذ توصياته في حقوق الانسان

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مسؤول أممي يزور السودان لمتابعة تنفيذ توصياته في حقوق الانسان مسؤول أممي يزور السودان لمتابعة تنفيذ توصياته في حقوق الانسان

أعلنت مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة فى جنيف اليوم الجمعة ان مشاوود بادرين الخبير الاممى المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان سوف يقوم بزيارة الى السودان تبدأ بعد غد الأحد وتستمر لمدة عشرة ايام وذلك لمتابعة تنفيذ توصياته فى مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات التى تساعد السودان على الوفاء بالتزاماته فى هذا مجال حقوق الانسان وقال بادرين فى بيان له انه ومنذ زيارته الاخيرة الى السودان فى فبراير الماضى 2014 فان بعض القضايا البارزة فى مجال حقوق الانسان فى السودان كانت قد اثارت اهتمام وقلق المجتمع الدولى وبشكل كبير .

المسؤول الاممى الذى ستكون زيارته تلك هى المهمة الخامسة له الى السودان اشار الى انه سيقوم ببحث تلك القضايا مع المعنيين فى السودانية واصحاب المصلحة الاخرين كما سيقوم ايضا بتقييم التقدم المحرز من قبل الحكومة السودانية حتى الان لتحسين ممارسات حقوق الانسان عموما ولفتت مفوضية حقوق الانسان الى ان الخبير الاممى سوف يقوم بزيارة الخرطوم وجنوب دارفور ومناطق النيل الازرق وكسلا حيث سيلتقى مسؤولين حكوميين اضافة الى فاعلين فى المجتمع المدنى والمنظمات الانسانية ووكالات الامم المتحدة كما نوهت المفوضية الى ان المسؤول الاممى طلب زيارة عدد من السجون .

يشار الى ان بادرين سوف يقدم استنتاجاته وتوصياته فى تقرير شامل الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى شهر سبتمبر من العام الجارى 2014 .

ا ش ا

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