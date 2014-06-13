ضبط متحرش بمولد “سيدى عبد الله الأربعين” فى السويس

تمكن ضباط مباحث قسم الأربعين بمحافظة السويس، من القبض على بلطجي حاول التحرش بالفتيات والسيدات، مستغلاً زحام مولد سيدى عبد الله الاربعين.

تلقى اللواء حسن عيد، حكمدار السويس نائب مدير الامن، اخطاراً من قوة الشرطة المتواجدة على مسافة من ميدان الأربعين، تفيد بقيام بلطجى بمحاولة التحرش بالسيدات، وتبين انه اندس بين الزحام وحاول التحرش بالفتيات مستغلا زحام الليلة الختامية بالمولد ، وحينما تصدى له الافراد لضبطه خلع ملابسخ ورشقهم بالحجارة، وأدعى الجنون وأحدث حالة من الفوضى بالمولد .

وعلى الفور، وصلت أفراد من الشرطة وتمكنوا من محاصرته والقبض عليه ، واقتياده إلى قسم شرطة الاربعين وتحرير محضر ضده بتهمة التحرش والفوضى والبلطجة والتعرى، وتم إخطار النيابة للتحقيق .