أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط متحرش بمولد “سيدى عبد الله الأربعين” فى السويس

Google+ Print
ضبط متحرش بمولد “سيدى عبد الله الأربعين” فى السويس ضبط متحرش بمولد “سيدى عبد الله الأربعين” فى السويس

صورة أرشيفية

تمكن  ضباط مباحث قسم الأربعين بمحافظة السويس، من القبض على بلطجي حاول التحرش بالفتيات والسيدات، مستغلاً زحام مولد سيدى عبد الله الاربعين.

تلقى اللواء حسن عيد، حكمدار السويس نائب مدير الامن، اخطاراً من قوة الشرطة المتواجدة على مسافة من ميدان الأربعين، تفيد بقيام بلطجى بمحاولة التحرش بالسيدات، وتبين انه اندس بين الزحام وحاول التحرش بالفتيات مستغلا زحام الليلة الختامية بالمولد ، وحينما تصدى له الافراد لضبطه خلع ملابسخ ورشقهم  بالحجارة، وأدعى الجنون وأحدث حالة من الفوضى بالمولد .

وعلى الفور، وصلت أفراد من الشرطة وتمكنوا من محاصرته والقبض عليه ، واقتياده إلى قسم شرطة الاربعين وتحرير محضر ضده بتهمة التحرش والفوضى والبلطجة والتعرى، وتم إخطار النيابة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا