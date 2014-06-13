“تايم”: المجلس العسكري التايلاندي ينفي تسمية ما حدث بالانقلاب

نفي المجلس العسكري التايلاندي أى حديث عن وقوع انقلاب بعد أن اطاح بالحكومة المدنية بالقوة في 22 مايو المنصرم واستولى على الحكم واعتقل كبار رجال السياسة في البلاد.

ونقلت مجلة “تايم” الأمريكية في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة عن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، الكولونيل ويراتشون سوخوندادباتيباك قوله “لا تطلقون عليه اسم انقلاب. فإن تصرف الجيش هذه المرة مختلف تماما عن الانقلابات الناجحة السابقة منذ 1932.”

وقالت المجلة إنه منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة سحق الجيش التايلاندي جميع أشكال المعارضة، وفرض حظر التجول ليلا، وفرض قيودا شديدة على الحريات المدنية، واستولى على جميع الدوائر الحكومية.

وتابعت المجلة أنه يبدو بالفعل كانقلاب متسائلة هل يحاول المجلس العسكري شراء الجماهير. فقد شن الجيش سلسلة من الأحداث التافهة التي ترمي إلى “إدخال السعادة على قلوب الشعب” فقام بإصدار بعض الموسيقى المروعة وأطلق العنان لموجة من السياسات الشعبية.

ومن بين تلك الأحداث التي أراد المجلس العسكري التايلاندي أن يدخل بها السرور على قلب شعبه إذاعة جميع مباريات كأس العالم مجانا وإلغاء الرحلات المجانية للمديرين التنفيذيين لشركة الطيران الوطنية التايلاندية.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري حاول أن يضع يده على القرارات السياسة الخطيرة حيث ألغي مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة التي كانت ستتكلف 24 مليار دولار، والتي دفعت بها إلى الساحة رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، التي كانت بمثابة هدية للأنصارها المواليين لها في الشمال الشرقي الريفي على الرغم من أنه كان محط سخرية من قبل المعارضين لها.