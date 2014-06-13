وفد من 12 دولة يزور قرية"المجد" النموذجية بالبحيرة ويشيد بـــ"القومى للمرأة"

قام وفد يضم 22 ممثلاً لـ16 دولة، صباح اليوم، بزيارة لقرية المجد النموذجية التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة تحت إشراف المركز المصرى للزراعة، وذلك فى إطار اهتمام العديد من الدول بمعايشة تجربة قرى البحيرة خاصة القرى النموذجية صديقة البيئة، للتعرف على منظومة البيئة بها وأسلوب إدارته.

من جانبها، قالت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع قومى المرأة بالبحيرة، والتى تشارك فى تنفيذ تلك المبادرة الرائدة، أن الوفد قام بتفقد منظومة النظافة بالقرية والمرور على المنازل لمشاهدة عملية فرز القمامة من المنبع وتحويلها إلى سماد عضوى، والاطلاع على تشجير المداخل الرئيسية والفرعية بالقرية بأشجار الفيكس مضيفة أن الوفد تفقد كذلك المتحف الريفى للآلات والمعدات الزراعية القديمة وحديقة لاقرية المنفذة بالجهود الذاتية بجمعية الحمد الإسلامية للتنمية، ومجمع المجد الإسلامى الذى يضم مسجدًا ووحدة غسيل كلى، والمستوصف الطبى بالمجمع.

وقد أشاد الوفد بتجربة القرية النموذجية ومنظومة النظافة بها، والدور الفاعل الذى قام به قومى المرأة لإقامتها، وحرص الأهالى على التوافق البيئى، كما قام اللواء مصطفى هدهود، بمصاحبة الوفد داخل مدينة دمنهور زاروا خلالها دار أوبرا دمنهور، وأشادوا بطرازها المعمارى المميز.

يشار إلى أن فرع قومى المرأة بالبحيرة بدأ فى عقد ندوات توعية مختلفة لأهالى القرية عن سبل الحفاظ على نظافة البيئة، وتطبيق منظومة فرز القمامة من المنبع وفضلات المنازل وبقايا الأكل يتم تحويلها إلى سماد بلدى يستخدم فى الزراعة والباقى يتم بيعه، ووضع المقابل فى صندوق القرية لاستخدامه فى تجميلها، غير أن المواد الصلبة مثل العلب الفيح والزجاجات وعلب الكرتون يتم بيعها للمختصين، علاوة على محو أمية الأهالى، وهى شبه خالية من الأمية بخلاف المشروعات الصغيرة.