أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منظمة العمل الدولية تختتم برنامجها حول "دورالتعاونيات"

Google+ Print
منظمة العمل الدولية تختتم برنامجها حول "دورالتعاونيات" منظمة العمل الدولية تختتم برنامجها حول "دورالتعاونيات"

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات البرنامج التدريبى حول "إدارة التعاونيات"، الذى عقدته منظمة العمل الدولية بمحافظة أسوان على مدى أربعة أيام بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة: العمل اللائق للمرأة فى وتونس، والذى تنفذه المنظمة بتمويل من وزارة الخارجية الفنلندية.

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا بالقاهرة الدكتور يوسف القريوتى - فى تصريح صحفى - أن الهدف من هذا البرنامج توعية أعضاء التعاونيات بأهمية العمل التعاونى ودوره فى التنمية؛ إلى جانب رفع مهارات قادة التعاونيات فى مجال إدارة التعاونيات؛ مما يؤدى بدوره إلى تعزيز فرص عمل لائقة للنساء والرجال على حد سواء.

وأكد أن هذا المشروع يسعى إلى دعم أكبر عدد من النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لتحسين قدراتهن التنافسية، والوصول إلى الأسواق الأكثر ربحية، وذلك من خلال تجميعهن فى الإطار لقانونى للتعاونيات.

ولفت القريوتى إلى أن التدريب استهدف قادة التعاونيات الثلاثة التى تم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية وبدعم من مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة". تضم كل تعاونية حوالى 200 عضو من السيدات والرجال؛ حيث تعمل الأولى فى مجال الحرف اليدوية فى البحر الأحمر وهى تعاونية "إبداع- بدوية"، والثانية فى مجال الحرف اليدوية فى أسوان وهى تعاونية "إبداع- جنوبية"، بينما تعمل الثالثة فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية وهى تعاونية "نفائس".

ومن جانبها، أشارت بدرة علاوة مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية إلى أن التدريب سبقه عقد لقاء تحاورى حول "التعاونيات ودورها فى التنمية فى محافظتى أسوان والبحر الأحمر"؛ وذلك يوم الأحد 8 من شهر يونيو الجارى بمحافظة أسوان وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، والمديريات المعنية.

جدير بالذكر أن الهدف من مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة: العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس" هو تعزيز قدرات المرأة فى كل من مصر وتونس بما يزيد من فرص مشاركتها فى سوق العمل وفى الحوار المجتمعى، بالإضافة إلى تحسين قدرات الأجهزة الوطنية للإحصاء وغيرها من الجهات المعنية كمراصد التشغيل بما يمكنها من إعداد بيانات دقيقة وحديثه مصنفة حسب الجنس عن أسواق العمل وتقييم أثر سياسات التوظيف على مشاركة المرأة فى سوق العمل.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة