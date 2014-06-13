مصرع تاجر مسن نتيجة انهيار سور عقار قديم بالإسكندرية

لقى تاجر 72 سنة مصرعه نتيجة انهيار جزء من سور عقار قديم أثناء مروره مصادفة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقد أمر حي شرق بضرورة إخلاء العقار دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيله للسقوط وجاري التنبيه على السكان بالإخلاء، حيث تبلغ لقسم شرطة باب شرقي بسقوط جزء من سور سطح العقار رقم 16 شارع إسماعيل الفنجري على أحد المارة وتوفى .

وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحمايه المدنيه بمعداتها، وتبين أن العقار محل البلاغ مساحته حوالى 300 متر مربع ” بناء قديم – مشغول بالسكان ” مكون من خمسة طوابق متكررة بكل طابق شقتين وسقوط جزء من سور سطح العقار بطول حوالي خمسة أمتار بالطريق العام على المدعو / عبد السلام سالم عبد السلام سن 72 تاجر مقيم دائرة قسم شرطة العطارين ” تصادف مروره أمام العقار ” مما أدى لوفاته .

و بسؤال شقيقه السيد سالم عبد السلام محمد سن 56 تاجر مقيم دائرة قسم العطارين، تأيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة شقيقه .

> وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف .

و قد تحرر المحضر رقم 5060 /2014 إدارى قسم شرطة باب شرقي وجارى العرض على النيابة.