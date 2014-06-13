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مقتل مسحلين على يد قوات الأمن التونسية على الحدود “التونسية / الجزائرية”

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مقتل مسحلين على يد قوات الأمن التونسية على الحدود “التونسية / الجزائرية” مقتل مسحلين على يد قوات الأمن التونسية على الحدود “التونسية / الجزائرية”

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل مسلحين متشددين على يد قوات الأمن التونيس قرب الحدود الجزائرية بعد تبادل عنيف لإطلاق النار بينهما .

وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية – حسبما أفادت ( سكاي نوزي ) اليوم الجمعة – “إن قواتنا قتلت اثنين من المجموعة الإرهابية في منطقة جندوبة على الحدود الجزائرية بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي الجماعات الإسلامية ” .

يذكر أن القوات الأمن التونسية بدأت الأشهر الماضية هجومها واسع في جبال الشعانبي في المنطقة الغربية من البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر للتصدي للمتشددين إسلاميين ، الذين يحتمون بهذه المنطقة .

ا ش ا

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