«الداخلية»: استشهاد رقيب شرطة بطلق نارى أثناء فض تظاهرة لتنظيم الإخوان بالبساتين

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه صباح اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو الجارى، تجمع 50 شخص من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، بمنطقة حدائق المعادى دائرة قسم شرطة البساتين، حيث تم التعامل معهم وتفريقهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد مثيرى الشغب وأثناء إصطحابه داخل سيارة الترحيلات أصيب الرقيب أحمد شلبى أحمد أبو الخير، من قوة قسم شرطة البساتين، من أعلى إحدى العقارات بطلق نارى فى الصدر.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى حيث إستشهد عقب وصوله فى الحال،وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة لضبط الجناة.

ونعت وزراة الداخلية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، الشهيد البطل الذى إستشهد أثناء تأديته واجبه تجاة الوطن .