مصرع مسجل خطرفى مطاردة مع رجال الشرطة بشبرا

شهدت محافظة القليوبية مطاردة مثيرة بالرصاص بين رجال الشرطة ومسجلين خطر بالطريق الدائري بشبرا الخيمة ولقي خلالها مسجل خطر مصرعه وألقي القبض علي آخر.

تبين قيامهم بإرتكاب 6 وقائع سرقات سيارات بالاكراه وإعادة بعضها مقابل دفع مبالغ مالية من أصحابها وضبط بحوزتهما بندقيه آليه وفرد خرطوش وكميه كبيرة من الطلقات وأرشدوا عن السيارات المسروقه وتولت النيابة التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا بقيام تشكيل عصابى يضم عاطلان بسرقة السيارات من اصحابها تحت تهديد السلاح واعادتها مقابل مبالغ ماليه.

فتم عرض المعلومات على اللواء محمود يسرى، مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام وشارك فيه المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثانى حيث تم عمل كمين على الطريق الدائرى للقبض على المتهمين حيث تم ضبطهم واثناء القبض عليهم قام المتهمان بفتح الرصاص على القوات فتبادلت معهما قوات الشرطه اطلاق الرصاص مما ادى الى مصرع احدهما ويدعى محمد سيد على 33 سنة مسجل سرقات وتبين انه هارب من قضىة قتل بالمرج وضبط بحوزته بندقيه اليه وخزينه بها كميه من الطلقات وفرا الاخرهاربا وطاردته القوات حتى تم القبض عليه ويدعى محمد فاروق محمد وبحوزته فرد خرطوش وارشد عن 6 سيارات مسروقة وتولت النيابة التحقيق.