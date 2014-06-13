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بالصور .. زعماء العالم يستقلون الدراجة.. تعددت الأهداف والماراثون واحد

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استخدم العديد من زعماء العالم الدراجات للترويج لسياستهم، أو لتدعيم حملاتهم الانتخابية، أو حتى نشر صور عائلية لهم مستقلين الدراجات لإذابة الفروق بينهم وبين شعوبهم، أو الحث على استخدام الدراجات لحل أزمة المرور أو حل أزمة الوقود:

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

الرئيس المصري عبدالفتاح .

الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

الرئيس التركي عبدالله جول.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف.

الأمير تشارلز.

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز.

الرئيس السوري بشار الأسد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روت.

الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كيلنتون وزوجته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد.

الأميرة الراحلة ديانا وزوجها تشارلز وابناهما جورج وهاري.

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