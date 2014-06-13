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بالصور.. 4 سلاسل بشرية لإخوان المنوفية فى أول جمعة بعهد “السيسى”

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بالصور.. 4 سلاسل بشرية لإخوان المنوفية فى أول جمعة بعهد “السيسى” بالصور.. 4 سلاسل بشرية لإخوان المنوفية فى أول جمعة بعهد “السيسى”

واصل العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان بمحافظة المنوفية إحتجاجاتهم على تولى المشير عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية والتنديد بما أسموه بالانقلاب على شرعية الرئيس السابق محمد مرسى بسلاسل بشرية على الطرق والرئيسية والفرعية بشبين الكوم والشهداء وتلا وبركة السبع فى أول جمعة فى عهد ” السيسى”.

وأنتهت جميع الفاعليات بعد دقائق خوفا من تعامل قوات الأمن وإلقاء القبض عليهم طبقا لقانون التظاهر.

اولى الفاعليات نظمها العشرات أمام قرية دنشواى مركز الشهداء بالتزامن مع ذكرة حادثة دنشواى التى تتخذها محافظة المنوفية مناسب العيد القومى لها رافعين شارات رابعة العدوية مطالبين بالافراج عن قيادات جماعة الاخوان والمحبوسين على ذمة قضايا.

ونظم العشرات من فتيات الإخوان بطريق كفر نفره مركز بركة السبع سلسلة بشرية على الطريق الفرعى الواصل بين المدينة والقرية رافعين شعارات رابعة العدوية وصور لعدد من المعتقلين وضحايا فض رابعة .

وشارك العشرات فى سلسلة بشرية بمدخل مدينة تلا رافعين صور الرئيس السابق محمد مرسى مرددين هتافات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والشرطة مطالبين بعودة ” الشرعية ” .

وخرج العشرات بقرية العراقية لتنظيم سلسلة بشرية على طريق شبين الكوم – السادات أمام القرية رافعين صورا لضحايا الجماعة وعدد من المعتقلين منذ فض إعتصام رابعة والتنديد بالاحكام الصادرة ضد عدد من قيادتهم .

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