IsaDora تطلق تشكيلة Sunset Rio في الإمارات

إنها أجواء مدينة ريو هذا الصيف، فليذهب الجميع نحو الغابات الممطرة في المناطق المدارية، ولنعبر عن أنفسنا من خلال ألوان كثيفة متذبذبة. يتلاقى أزيز الحرارة مع إيقاعات السامبا. تمتعي بشمس البرازيل ببشرة برونزية، عيون فاتنة وشفاه حمراء لماعة على طريقة مدينة ريو البرازيلية، حيث أطلقت دار IsaDora تشكيلة Rio collection التي تقدم لكِ كثافة وحركة ألوان الأخضر والأزرق تتطابق مع تدرجات الذهبي والبني. ألوان الشعاب المرجانية والأحمر التي تشتهر بها المناطق المدارية الحارة، الزهري النيوني الصادم مع دفعة من النعناع البارد.