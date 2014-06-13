أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

IsaDora تطلق تشكيلة Sunset Rio في الإمارات

Google+ Print
IsaDora تطلق تشكيلة Sunset Rio في الإمارات IsaDora تطلق تشكيلة Sunset Rio في الإمارات

الجمعة 13-06-2014 12:50

إنها أجواء مدينة ريو هذا الصيف، فليذهب الجميع نحو الغابات الممطرة في المناطق المدارية، ولنعبر عن أنفسنا من خلال ألوان كثيفة متذبذبة. يتلاقى أزيز الحرارة مع إيقاعات السامبا. تمتعي بشمس البرازيل ببشرة برونزية، فاتنة وشفاه حمراء لماعة على طريقة مدينة ريو البرازيلية، حيث أطلقت دار IsaDora تشكيلة Rio collection التي تقدم لكِ كثافة وحركة ألوان الأخضر والأزرق تتطابق مع تدرجات الذهبي والبني. ألوان الشعاب المرجانية والأحمر التي تشتهر بها المناطق المدارية الحارة، الزهري النيوني الصادم مع دفعة من النعناع البارد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه