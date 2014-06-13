5 أمور لبشرتك لا تتنازلي عنها كالعارضة Elle Macpherson

تشير Elle Macpherson إلى أن سر شبابها ببساطة يتمثل بخطوات روتينية يومية لا تتنازل عنها مهما حدث، وتبدأ هذه الخطوات بعد استيقاظها من النوم مباشرة على خمسة مراحل تتضمن ما يلي:

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1. امنحي بشرتك القدرة على التنفس

يجب عليك يومياً أن تمنحي بشرتك القدرة على التنفس، ولتحقيق هذا الأمر عليك الاهتمام بتنظيف بشرتك بعد الاستيقاظ مباشرة باستخدام الغسول الملائم لها، فذلك يعمل على تخليصها من الرواسب العالقة بها، حتى تستطيع التنفس بحرية.

2. امنحي بشرتك الرعاية

تؤمن Macpherson بالقاعدة التي تقول: "حتى تقدم لك البشرة النعومة التي ترغبين بها، عليك أولاً أن تقدمي لها الرعاية التي تحتاجها"، لذا فهي تقوم برعاية بشرتها عن طريق الابتعاد عن الصابون المحتوي على المواد الكيميائية، وتكتفي بتنظيف البشرة باستخدام الغسول، مع ضرورة ترطيب البشرة فوراً بعد تنظيفها.

3. امنحي بشرتك الانتعاش

تهتم Macpherson بتناول الأطعمة الطازجة كالخضروات والفواكه، وذلك إيماناً منها بأن الأطعمة التي نتناولها لها تأثير مباشر على نضارة وحيوية البشرة، فكلما قمت بتناول الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم كلما وجدت تأثير ذلك على شباب وليونة بشرتك.

4. امنحي بشرتك الحماية

حتى تمنحي بشرتك الحماية عليك إبعادها عن أكبر عدوين لها، وهما: الشمس، والتوتر، فالتعرض المباشر لأشعة الشمس يجعل بشرتك أكثر عرضة للشيخوخة والدمار، كما أن التوتر ينعكس مباشرة على البشرة، ويجعلها شاحبة ومتعبة، لذلك عليك بالابتعاد عن مسببات التوتر والضيق، مع ضرورة تطبيق كريم الحماية من الشمس في كل مرة تخرجين فيها من منزلك.

5. امنحي بشرتك الحيوية

وأخيراً حتى تمنحي بشرتك الحيوية التي تحتاجها عليك بالمواظبة على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق يومياً، وإن لم تتوفر لديك إمكانية القيام بالتمارين الرياضية بشكل يومي، يمكنك الاكتفاء بممارستها ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً، حتى وإن كانت بعض التمارين البسيطة.

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