الأرصاد: العاصفة "نانوك" ضعفت وتحولت إلى منخفض مداري

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن العاصفة المدارية ( نانوك) ضعفت شدتها وتحولت إلى منخفض مداري عميق وتحرك خلال الـ 6 ساعات الماضية بسرعة 10 كم/ساعة من موقعه باتجاه الغرب والشمال الغربي نحو سواحل سلطنة عمان، حيث يتمركز حاليا على خط عرض 19.0 شمال، وخط طول 63.0 شرقا، كما يبعد مركز المنخفض المداري العميق عن جزيرة مصيرة حوالي 470 كم، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه ما بين 28-33 عقدة.

وقال إنه من خلال خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير المراكز الإقليمية المختصة فإن المنخفض المداري العميق يتحرك من موقعه في اتجاه الغرب و شمال غرب نحو سواحل سلطنة عمان، وتمركزه بالقرب من سواحل السلطنة يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو مع احتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وشمال الشرقية وأجزاء من محافظة مسقط وجبال الحجر.

واشار المركز الوطني إلى أن آخر التحديثات لخرائط الطقس المستقبلية لا تشير إلى وجود تأثير مباشر على دولة الإمارات بالمنخفض المداري العميق خلال الثلاثة أيام القادمة.

من جهتها أكد الأرصاد الجوية العمانية تراجع تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى منخفض مداري عميق تقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز الحالة من 28-33 عقدة ويبعد مركزه 470 كم عن مصيرة، مشيرة إلى أن قياسات سرعات الرياح السطحية من القمر الاصطناعي"NOAA" في النصف العلوي من الحالة المدارية تتراوح من 15 إلى 25 عقدة،.

وذكرت أرصاد العمانية أنه مع استمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على مناطق الوسطى وظفار وجنوب الشرقية وتواجد السحب المنخفضة على سواحل بحر عمان تبقى احتمالات هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات شمال وجنوب الشرقية والوسطى وشرق محافظة مسقط وجبال الحجر خلال الـ48 ساعة القادمة، لافتة إلى ظهور تكوينات من السحب المحلية على جبال الحجر عصر يوم أمس.

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