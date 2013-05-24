"فتح": مكاسب حماس من الأنفاق تدفعها إلى عرقلة تطبيق المصالحة

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

رأت حركة فتح أن المكاسب التى تجنيها حماس من تجارة الأنفاق الحدودية هى أحد الأسباب الدافعة لها لمنع استعادة الوحدة الوطنية وتطبيق المصالحة وعودة الشرعية والقانون إلى قطاع غزة.

وأشار أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح في تصريح مساء أمس إلى تقارير منشورة بوسائل الإعلام بينت حجم الأموال التي تجنيها حماس من وراء هذه التجارة.

وتابع "حماس تحاول إطالة عمر الانقسام بحملات اعتقالات واستدعاءات لعناصر فتح"، وأضاف القواسمي "هذه الحملات تهدف إلى ضرب الأجواء الإيجابية وتخريب الجهود المصرية والعربية الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني"، واعتبر استدعاء أجهزة أمن حماس بغزة للعشرات من قيادات وكوادر حركته وشخصيات اعتبارية نية مبيتة لتخريب جهود المصالحة والأجواء الإيجابية التي نتجت عن اجتماعات القاهرة الأخيرة واللقاءات التي تجري هذه الأيام في الأردن لإكمال ملف قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال القواسمي "هذه الهجمة تثبت أن حركة حماس ما زالت تتمسك بسياسة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات، وحسب قوله "ما زالت حماس تعتقل العشرات من أبناء كتائب شهداء الأقصى الراع المسلح لحركة فتح منذ خمس سنوات".

ونفت حركة حماس أكثر من مرة وجود معتقلين سياسيين في سجونها بغزة ودعت من يعلن ذلك إلى زيارة تلك السجون، ودعا القواسمي حركة حماس إلى إعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني فوق المصالح الحزبية الضيقة المتعارضة مع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.