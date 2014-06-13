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ضبط هارب من حكم بالسجن 28 عاما و3 أخرون فى أحكام جنائية بالمنوفية

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ضبط هارب من حكم بالسجن 28 عاما و3 أخرون فى أحكام جنائية بالمنوفية ضبط هارب من حكم بالسجن 28 عاما و3 أخرون فى أحكام جنائية بالمنوفية

صورة أرشيفية

ألقت مباحث أمن المنوفية، صباح اليوم الجمعة، القبض على هارب من حكم بالمؤبد وضبط 3 أخرون هاربين من أحكام جنائية فى عدة قضايا تم تحرير محاضر بذلك وإتخاذ الاجراءات القانونية .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية بالقبض على كلا من سعيد مرسى عبد الله المقيم قرية منشاة دملو بمركز قويسنا وهارب من حكم بالمؤبد فى قضية سرقة بالاكراه وسلاح نارى وايضا هارب من حكم بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح نارى وذخيرة وسرقة بالاكراه .

وتم القبض على 3 أخرون هاربين من أحكام جنائية بالسجن فى قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالاكراه وتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وتولت النيابة التحقيق  .

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