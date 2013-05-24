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تواصل الاجتماعات المصرية الليبية السودانية لتنمية منطقة المثلث الحدودي

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تواصل الاجتماعات المصرية الليبية السودانية لتنمية منطقة المثلث الحدودي تواصل الاجتماعات المصرية الليبية السودانية لتنمية منطقة المثلث الحدودي

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

تواصلت، مساء أمس، في طرابلس الاجتماعات المشتركة للخبراء والمتخصصين في كل من وليبيا والسودان لتنمية المثلث الحدودي المشترك بين الدول الثلاث.

ويأتي ذلك تنفيدا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، والذي عقد على هامش اجتماعات القمة العربية في الدوحة خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر مارس الماضي.

وأوصى المشاركون في ختام هذه الاجتماعات بالعمل على تطوير التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي والاستعانة بخبرات المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن.

وشدد المشاركون على ضرورة تطوير الربط الكهربائي بين الدول الثلاث واستخدام الطاقات البديلة لتنمية المثلث الحدودي بينها، وتطوير شبكة الطرق البرية لتسهيل مرور البضائع والسلع بين هذه الدول.

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