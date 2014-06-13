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مصرع فلاح غرقا إثر سقوطه بترعة بعد “نوبة تشنجات” بالمنوفية

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مصرع فلاح غرقا إثر سقوطه بترعة بعد “نوبة تشنجات” بالمنوفية مصرع فلاح غرقا إثر سقوطه بترعة بعد “نوبة تشنجات” بالمنوفية

 

لقى فلاح مصرعه غرقا، أثناء سيره ممتطياً دابة حيث سقط بالترعة لإصابته بالتشنجات العصبية، أثناء سيره تم نقل الجثة إلى مستشفى أشمون العام وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث اشمون بمصرع أحمد ناصر عمارة 24 سنة فلاح غرقا داخل ترعة نوارة بقرية سملاى التابعة للمركز .

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال والده أكد أن نجله يعانى من حالة مرضية ” تشنجات ” وأثناء سيره ممتطيا دابة سقط بالترعة مما ادى الى وفاته ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضر رقم 6093 إدارى اشمون وباشرت النيابة التحقيق

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