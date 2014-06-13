من إسبانيا:الدجاج مع الفاصولياء

المقادير:

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- حبّة من البصل المفروم

- 4 أفخاذ من الدجاج

- فصان من الثوم المفروم

- حبّة من الفليفلة الحمراء المقطّعة

- ملعقة كبيرة من معجون الحبق والثوم والزيت

- رشّة من الملح

- 400 غرام من الفاصولياء المسلوقة

- 3 أكواب من مرق الدجاج

- ملعقة صغيرة من بهار "البابريكا"

- 10 حبّات من الزيتون الأخضر، للتزيين

طريقة التحضير:

1- في مقلاة تُوضع على نارٍ متوسطة، يُسخّن زيت الزيتون، ويُقلى البصل فيه، إلى حين النضوج.

2- ثم، يُضاف الدجاج إلى هذا المزيج، ويُقلّب جيداً.

3- يُضاف إلى الدجاج، كلّ من: الثوم والفليفلة الحمراء ومعجون الحبق والثوم والزيتون والملح، ويقلّب جيداً.

4- تُضاف الفاصولياء المسلوقة، ثم يُسكب مرق الدجاج.

5- يُغلى هذا المزيج على نارٍ متوسطة، وينثر بهار "البابريكا" فوقه.

6- يقدّم هذا الطبق ساخناً ومزيناً بحبات الزيتون.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).