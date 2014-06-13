من إسبانيا:الدجاج مع الفاصولياء

الخميس 12-06-2014 17:02
المقادير:
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
- حبّة من البصل المفروم
- 4 أفخاذ من الدجاج
- فصان من الثوم المفروم
- حبّة من الفليفلة الحمراء المقطّعة
- ملعقة كبيرة من معجون الحبق والثوم والزيت
- رشّة من الملح
- 400 غرام من الفاصولياء المسلوقة
- 3 أكواب من مرق الدجاج
- ملعقة صغيرة من بهار "البابريكا"
- 10 حبّات من الزيتون الأخضر، للتزيين
طريقة التحضير:
1- في مقلاة تُوضع على نارٍ متوسطة، يُسخّن زيت الزيتون، ويُقلى البصل فيه، إلى حين النضوج.
2- ثم، يُضاف الدجاج إلى هذا المزيج، ويُقلّب جيداً.
3- يُضاف إلى الدجاج، كلّ من: الثوم والفليفلة الحمراء ومعجون الحبق والثوم والزيتون والملح، ويقلّب جيداً.
4- تُضاف الفاصولياء المسلوقة، ثم يُسكب مرق الدجاج.
5- يُغلى هذا المزيج على نارٍ متوسطة، وينثر بهار "البابريكا" فوقه.
6- يقدّم هذا الطبق ساخناً ومزيناً بحبات الزيتون.
(هذه المقادير تكفي لشخصين).