من البرازيل: الأرز الاحمر المطبوخ

الخميس 12-06-2014 17:07
المقادير:
- 500 غرام من الأرز طويل الحبة
- 4 أكواب من المياه الساخنة
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- حبّة من البصل المفروم
- فصان من الثوم المفروم
- 3 حبات من الطماطم المقطّعة
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم
- ملعقة كبيرة من الاوريجانو
- حبّة من الفليفلة الحمراء المقطّعة إلى مكعبات صغيرة
- رشّة من الملح
- 60 غرام من جبن "تشيدر"
طريقة التحضير:
1- يُغسل الأرز جيداً ويصفّى، ثم يسلق في قدر تحتوي على المياه الساخنة المضاف إليها القليل من الملح.
2- يصفّى الأرز بعد سلقه، ويترك على حدى، إلى حين الاستعمال.
3- يسخّن زيت الزيتون على نار هادئة، ويقلى البصل المفروم فيه، حتى ينضج.
4- يضاف الى البصل، كلّ من الثوم والطماطم ومعجون البندورة والاوريجانو والفليفلة الحمراء والملح.
5- يضاف الأرز الى هذا الخليط، ويحرّك جيداً.ثم، ينقل الى صينية خاصة بالفرن، ويسكب على سطحها جبن "تشيدر".
6- تدخل صينية الأرز الى الفرن لمدة 15 دقيقة، على حرارة 190 درجة مئوية.
7- يقدّم هذا الطبق بارداً، ويزيّن بأكواز الذرة المشوية.
(هذه المقادير تكفي لشخصين).