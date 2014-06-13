من البرازيل: الأرز الاحمر المطبوخ

المقادير:

- 500 غرام من الأرز طويل الحبة

- 4 أكواب من المياه الساخنة

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- حبّة من البصل المفروم

- فصان من الثوم المفروم

- 3 حبات من الطماطم المقطّعة

- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

- ملعقة كبيرة من الاوريجانو

- حبّة من الفليفلة الحمراء المقطّعة إلى مكعبات صغيرة

- رشّة من الملح

- 60 غرام من جبن "تشيدر"

طريقة التحضير:

1- يُغسل الأرز جيداً ويصفّى، ثم يسلق في قدر تحتوي على المياه الساخنة المضاف إليها القليل من الملح.

2- يصفّى الأرز بعد سلقه، ويترك على حدى، إلى حين الاستعمال.

3- يسخّن زيت الزيتون على نار هادئة، ويقلى البصل المفروم فيه، حتى ينضج.

4- يضاف الى البصل، كلّ من الثوم والطماطم ومعجون البندورة والاوريجانو والفليفلة الحمراء والملح.

5- يضاف الأرز الى هذا الخليط، ويحرّك جيداً.ثم، ينقل الى صينية خاصة بالفرن، ويسكب على سطحها جبن "تشيدر".

6- تدخل صينية الأرز الى الفرن لمدة 15 دقيقة، على حرارة 190 درجة مئوية.

7- يقدّم هذا الطبق بارداً، ويزيّن بأكواز الذرة المشوية.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).