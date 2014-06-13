من الجزائر: الكسكس مع لحم الغنم

الخميس 12-06-2014 17:12
المقادير:
- ملعقة كبيرة من زيت دوّار الشمس
- حبة من البصل المفروم
- 350 غرام من لحم الغنم
- ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة
- ملعقة كبيرة من الكمون
- ملعقة كبيرة من الكركم
- رشّة من الملح
- رشّةّ من البهار الأسود
- 400 ملليلتر من مرق اللحم
-8 حبات من المشمش المجفف
- حبة من الفليفلة الحمراء المقطّعة
- 400 غرام من الفاصولياء أو البازيلاء اليابسة
- بشر حبة من الليمون الحامض
- 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض
- ملعقة كبيرة من العسل
- 175 غرام من الكسكس
- أوراق من النعناع الأخضر، للتزيين
طريقة التحضير:
1- يسخّن زيت دوار الشمس، في مقلاة، ثم يضاف البصل المفروم إليها، ويقلى.
2- يضاف إلى البصل، لحم الغنم المقطّع، وذلك على حرارة مرتفعة، حتى ينضج اللحم.ثم، ينثر كلّ من:القرفة والكمّون والكركم والملح والبهار الأسود، ويحرّك هذا المزيج جيداً.
3- يضاف مرق اللحم الى المزيج، ويترك على نارٍ متوسطة إلى حين الغليان.
4- يضاف إلى هذا المزيج، كلّ من: المشمش والفليفلة الحمراء، ويحرّك جيداً.
5- تُضاف الفاصولياء أوالبازيلاء إلى هذا المزيج، فالعسل وبشر وعصير الليمون الحامض، مع الطهي لـ30 دقيقة أو أكثر، وذلك حتى ينضج اللحم.
6- وأخيراً، يضاف الكسكس الى المزيج بعد غسله جيداً وتصفيته، وطهيه.
7- يقدّم هذا الطبق ساخناً، ويزيّن بأوراق النعناع الأخضر.
(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).