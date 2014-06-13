أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

من الجزائر: الكسكس مع لحم الغنم

Google+ Print
من الجزائر: الكسكس مع لحم الغنم من الجزائر: الكسكس مع لحم الغنم

الخميس 12-06-2014 17:12

المقادير:
- ملعقة كبيرة من زيت دوّار الشمس
- حبة من البصل المفروم
- 350 غرام من لحم الغنم
- ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة
- ملعقة كبيرة من الكمون
- ملعقة كبيرة من الكركم
- رشّة من الملح
- رشّةّ من البهار الأسود
- 400 ملليلتر من مرق اللحم
-8 حبات من المشمش المجفف
- حبة من الفليفلة الحمراء المقطّعة
- 400 غرام من الفاصولياء أو البازيلاء اليابسة
- بشر حبة من الليمون الحامض
- 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض
- ملعقة كبيرة من العسل
- 175 غرام من الكسكس
- أوراق من النعناع الأخضر، للتزيين

طريقة التحضير:
1- يسخّن زيت دوار الشمس، في مقلاة، ثم يضاف البصل المفروم إليها، ويقلى.
2- يضاف إلى البصل، لحم الغنم المقطّع، وذلك على حرارة مرتفعة، حتى ينضج اللحم.ثم، ينثر كلّ من:القرفة والكمّون والكركم والملح والبهار الأسود، ويحرّك هذا المزيج جيداً.
3- يضاف مرق اللحم الى المزيج، ويترك على نارٍ متوسطة إلى حين الغليان.
4- يضاف إلى هذا المزيج، كلّ من: المشمش والفليفلة الحمراء، ويحرّك جيداً.
5- تُضاف الفاصولياء أوالبازيلاء إلى هذا المزيج، فالعسل وبشر وعصير الليمون الحامض، مع الطهي لـ30 دقيقة أو أكثر، وذلك حتى ينضج اللحم.
6- وأخيراً، يضاف الكسكس الى المزيج بعد غسله جيداً وتصفيته، وطهيه.
7- يقدّم هذا الطبق ساخناً، ويزيّن بأوراق النعناع الأخضر.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي