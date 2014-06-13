من الجزائر: الكسكس مع لحم الغنم

المقادير:

- ملعقة كبيرة من زيت دوّار الشمس

- حبة من البصل المفروم

- 350 غرام من لحم الغنم

- ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة

- ملعقة كبيرة من الكمون

- ملعقة كبيرة من الكركم

- رشّة من الملح

- رشّةّ من البهار الأسود

- 400 ملليلتر من مرق اللحم

-8 حبات من المشمش المجفف

- حبة من الفليفلة الحمراء المقطّعة

- 400 غرام من الفاصولياء أو البازيلاء اليابسة

- بشر حبة من الليمون الحامض

- 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض

- ملعقة كبيرة من العسل

- 175 غرام من الكسكس

- أوراق من النعناع الأخضر، للتزيين

طريقة التحضير:

1- يسخّن زيت دوار الشمس، في مقلاة، ثم يضاف البصل المفروم إليها، ويقلى.

2- يضاف إلى البصل، لحم الغنم المقطّع، وذلك على حرارة مرتفعة، حتى ينضج اللحم.ثم، ينثر كلّ من:القرفة والكمّون والكركم والملح والبهار الأسود، ويحرّك هذا المزيج جيداً.

3- يضاف مرق اللحم الى المزيج، ويترك على نارٍ متوسطة إلى حين الغليان.

4- يضاف إلى هذا المزيج، كلّ من: المشمش والفليفلة الحمراء، ويحرّك جيداً.

5- تُضاف الفاصولياء أوالبازيلاء إلى هذا المزيج، فالعسل وبشر وعصير الليمون الحامض، مع الطهي لـ30 دقيقة أو أكثر، وذلك حتى ينضج اللحم.

6- وأخيراً، يضاف الكسكس الى المزيج بعد غسله جيداً وتصفيته، وطهيه.

7- يقدّم هذا الطبق ساخناً، ويزيّن بأوراق النعناع الأخضر.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).