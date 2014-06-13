من إيطاليا: المعكرونة مع لحم الغنم

الخميس 12-06-2014 17:14
المقادير:
- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
- حبة من البصل المفروم
- فصان من الثوم المفروم
- 400 غرام من لحم الغنم المفروم
- رشّة من الملح
- رشّة من البهار الأسود
- 400 غرام من الطماطم المفرومة
- ملعقة صغيرة من "الأوريجانو"
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
- 200 غرام من المعكرونة
- بيضة
- نصف كوب من الزبادي
- 60 غرام من جبن "تشيدر"
- 60 غرام من جبن "فيتا"
طريقة التحضير:
1- يُسخّن زيت الزيتون، في مقلاة على نارٍ متوسطة، ويقلى البصل فيها.
2- ثم، يضاف كلّ من:الثوم واللحم والملح والبهار الأسود، إلى البصل.ويحرّك هذا المزيج جيداً، إلى حين النضوج.
3- يُضاف كلّ من الطماطم والأوريجانو ومعجون الطماطم إلى هذا الخليط، ويحرّك جيداً.
4- تُسلق المعكرونة بالمياه المغلية، ثم تصفّى جيداً.
5- تُخفق البيضة جيداً، ثم يضاف إليها الزبادي، مع الخلط جيداً.
6- في صينية خاصة بالفرن، يسكب مزيج اللحم، تعلوه المعكرونة المسلوقة، فخليط البيض والزبادي.
7- وأخيراً، يوزّع صنف الجبن على سطح الصينية التي تُدخل الفرن، لمدة 25 دقيقة، أو حتى يشقرّ لونها.ويقدّم هذا لطبق، ساخناً.
(هذه المقادير تكفي لشخصين).