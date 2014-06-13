من إيطاليا: المعكرونة مع لحم الغنم

المقادير:

- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

- حبة من البصل المفروم

- فصان من الثوم المفروم

- 400 غرام من لحم الغنم المفروم

- رشّة من الملح

- رشّة من البهار الأسود

- 400 غرام من الطماطم المفرومة

- ملعقة صغيرة من "الأوريجانو"

- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

- 200 غرام من المعكرونة

- بيضة

- نصف كوب من الزبادي

- 60 غرام من جبن "تشيدر"

- 60 غرام من جبن "فيتا"

طريقة التحضير:

1- يُسخّن زيت الزيتون، في مقلاة على نارٍ متوسطة، ويقلى البصل فيها.

2- ثم، يضاف كلّ من:الثوم واللحم والملح والبهار الأسود، إلى البصل.ويحرّك هذا المزيج جيداً، إلى حين النضوج.

3- يُضاف كلّ من الطماطم والأوريجانو ومعجون الطماطم إلى هذا الخليط، ويحرّك جيداً.

4- تُسلق المعكرونة بالمياه المغلية، ثم تصفّى جيداً.

5- تُخفق البيضة جيداً، ثم يضاف إليها الزبادي، مع الخلط جيداً.

6- في صينية خاصة بالفرن، يسكب مزيج اللحم، تعلوه المعكرونة المسلوقة، فخليط البيض والزبادي.

7- وأخيراً، يوزّع صنف الجبن على سطح الصينية التي تُدخل الفرن، لمدة 25 دقيقة، أو حتى يشقرّ لونها.ويقدّم هذا لطبق، ساخناً.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).